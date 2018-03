Alcoolizado, motorista atropela e mata quatro crianças na Bahia

Quatro crianças, de entre 11 meses e 12 anos, morreram e a mãe de uma delas ficou ferida depois que o grupo foi atingido por um carro desgovernado, no km 186 da BR-110, altura do município de Ribeira do Pombal (BA), 278 quilômetros ao norte de Salvador, por volta das 19 horas de domingo, 22.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, depois do acidente, o motorista do carro, um Corsa Sedan branco, Lourival Serapião Matos, de 58 anos, foi submetido ao exame de alcoolemia, que registrou a presença de 0,39 dg de álcool por litro de sangue.

Segundo o delegado Equiber dos Santos, que investiga o caso, a dona de casa Terezinha de Jesus Santos, acompanhada pela filha, de 11 meses, e três sobrinhos, de 2, 9 e 12 anos, foi para perto da rodovia tentar receber uma ligação pelo telefone celular, já que o sinal da operadora não chega a sua casa. Quando o grupo se aproximou do acostamento da estrada, foi surpreendido pelo carro sem controle.

Terezinha foi atendida em um hospital da região e transferida, na madrugada de hoje, para o Hospital Geral do Estado, em Salvador. Seu estado de saúde é considerado estável. O motorista do carro também ficou ferido, mas sem gravidade, e foi levado para um hospital da região, onde está sendo acompanhado por policiais civis.

Segundo o delegado, tão logo ele tenha alta, será indiciado em flagrante por crime de trânsito. "Provavelmente, ele responderá por homicídio doloso, com intenção", afirma.