Alegria, alegria!

Está aberta a contagem regressiva para a abertura em todo o País da tradicional temporada anual do desconforto físico, celebração que Caetano Veloso resumiu na necessidade de meter o cotovelo para abrir o caminho. Que ninguém tente o mesmo nas estradas! O artista baiano compôs o frevo atrás do trio elétrico, retido pela multidão encharcada de chuva, suor e cerveja quente, uma delícia. É proibido reclamar! Pelo menos até a Quarta-Feira de Cinzas, o brasileiro que tentar cair na folia ou fora dela tem de levar tudo na brincadeira: barulho ensurdecedor, bafo de desconhecido, praia lotada, ultrapassagem pelo acostamento, banheiro sujo, empurra-empurra, mosquito, mão-boba, confete no cabelo, spray de espuma nas costas e o que mais se imaginar de desagradável, como se diz, fazem parte! Carnaval não é uma festa de comodidades - é da comunidade. Mesmo quem tira os dias no sofá de casa corre sempre o risco de se sentir meio desconfortável a certa altura de uma entrevista da Monique Evans no Baile Gay. É assim mesmo, relaxa, vai! EVASÃO DE PRIVACIDADE Ivete Sangalo tem dois planos e uma necessidade programada para depois do carnaval. Quer encomendar um filho, viajar com o namorado pra fora do País e, assim que possível, parar de falar de sua vida pessoal. PRODUÇÃO DESATIVADA Otávio Mesquita estará de folga no carnaval da Band! Parece que na GM também estão mandando a turma esperar em casa! ?Túmulo do samba, eu?!? Serra está animadíssimo para o carnaval. Chega a ser contagiante! O próprio Kassab - quem diria! - não vê a hora de cair no samba com o governador. Acredite se quiser! Mártires da estupidez A diretoria do Corinthians continua botando lenha na fogueira. Bate-boca de cartola termina quase sempre em morte de torcedor, que não é mártir de coisa nenhuma. Samba no pé-frio Bicampeã do carnaval carioca, a Beija-Flor não acredita em pé-frio no samba. Ou não teria convidado o presidente Lula para assistir a seu desfile na Marquês de Sapucaí. Dá-lhe, Alencar! É grande a torcida para que o vice José Alencar volte ao Palácio do Planalto antes da viagem que Lula fará a Washington, em meados de março. O País ainda não está preparado para recolocar Michel Temer na interinidade da Presidência. Tem tempo! O cantor inglês Morrissey (ex-The Smiths) está virando uma espécie de Silvio Caldas da Grã-Bretanha. Anunciou que vai se aposentar em 5 anos. Sem misturar as festas Ao contrário do que andaram espalhando, o crítico Rubens Ewald Filho não vai comentar a cerimônia do Oscar mascarado, no domingo de carnaval, pelo canal TNT. E não se fala mais nisso, ok?! Perguntar não ofende Dizer que Obama liberou uma nota preta para estimular a economia americana é preconceito?!