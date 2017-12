Alemanha doará 200 mil euros para vítimas das chuvas em SC

O Governo alemão doará 200 mil euros de ajuda humanitária às vítimas das inundações causadas pelas fortes chuvas em Santa Catarina. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas SC pode ter mais chuva e deslizamentos Defesa Civil foca esforços no Morro do Baú SC tem nove rodovias totalmente interditadas Massa doa macacão em prol das vítimas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 28, pelo Ministério de Exteriores alemão afirma que os fundos serão destinados para a compra de barracas de emergência, alimentos, colchões, cobertores e água potável. O dinheiro será canalizado através de ONGs alemãs que operam na região em estreita cooperação com o consulado geral da Alemanha em Porto Alegre. As inundações e deslizamentos já mataram 100 pessoas e mais de 80 mil precisaram ser evacuadas. Em Santa Catarina, e particularmente na cidade de Blumenau, uma das mais afetadas pelas chuvas, há muitos brasileiros de origem alemã.