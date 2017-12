Alemão é detido com 7 kg de cocaína em Cumbica O alemão Ernest Van Herden, de 38 anos, foi preso, ontem, com sete quilos de cocaína, quando tentava embarcar em um vôo da South Africa, com destino a Johanesbugo, capital da África do Sul, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. Eram 17h30, e a bagagem do traficante já estava dentro da aeronave quando os policiais federais, ao receberem a informação de que o passaporte do estrangeiro era falso, resolveram fazer uma vistoria e localizaram a droga, em forma de sete tijolos. A cocaína estava misturada a parafina e canela em pó, forma usada pelas quadrilhas para enganar os cães farejadores. Dólares Na noite de ontem, a sulafricana Kagiso Modikoe, de 23 anos, foi detida com US$ 30 mil, que estavam entrando no Brasil irregularmente. O Serviço de Inteligência da Polícia Federal apurou que a dinheiro era para alimentar o narcotráfico. O que aumentou a desconfiança dos policiais foi a não declaração do dinheiro por parte da passageira no posto da Receita dentro do aeroporto assim que ela desembarcou.