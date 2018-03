Alemão é preso fotografando crianças em Copacabana O alemão Alexander Walter Bausersfeld, 58 anos, foi detido ontem, 7, quando fotografava duas irmãs de 10 e 12 anos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ao ver a ação do turista, banhistas acionaram guardas municipais que o levaram a uma delegacia. No distrito, parentes das garotas as reconheceram nas fotografias da câmera apreendida com o turista. Bausersfeld foi preso em flagrante, com base no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe fotografar menores em cena pornográfica, de sexo explícito ou vexatório. Na manhã desta segunda-feira, policiais do 12º Distrito policial, de Copacabana, encontraram sete rolos de filme, quatro CDs com mais de 100 fotografias de menores seminuas e outras 34 fotos, no apartamento do hotel onde Bausersfeld estava hospedado. De acordo com a delegada Monique Vidal, o alemão ia à praia para fotografar meninas menores de idade, de costas, especialmente a região dos glúteos. Pelo crime, Bausersfeld pode ser condenado de dois a seis anos de reclusão.