Alencar assumirá a presidência no hospital O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou hoje, por telefone, com os médicos que fizeram a cirurgia de retirada de um tumor do abdome do vice-presidente, José Alencar, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, informou o secretário de Imprensa e porta-voz do Palácio do Planalto, André Singer. Ele relatou que Lula conversou também com um dos filhos de Alencar. Os médicos, segundo Singer, disseram que a cirurgia foi bem sucedida. O porta-voz adiantou que, na próxima quinta-feira, o vice, ainda internado para recuperação, assumirá a presidência da República em substituição a Lula, que viaja para Córdoba (Argentina), onde participa do encontro dos presidentes do Mercosul.