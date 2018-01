Alencar: Brasil é grato ao que Lula tem realizado O vice-presidente da República, José Alencar, disse nesta segunda-feira (7), em entrevista, ao chegar no Estação Convention Center, em Curitiba, que "o Brasil inteiro deseja dar ao Lula uma resposta, ou seja, a sua reeleição, e com expressiva vantagem, porque o Brasil inteiro é grato ao que Lula tem realizado". Alencar participou da posse do presidente da Associação Comercial do Paraná, Virgílio Moreira Filho. Durante seu discurso, ele citou como grandes obras de governo o pagamento ao FMI, "mandando-o para casa", o controle da inflação e a redução dos juros nominais de 25% para 15%. "Nunca tivemos, como agora, condições para retomada de crescimento", afirmou. Alencar, no entanto, teve que ouvir o desabafo do ex-presidente da Associação Comercial do Paraná, Cláudio Slaviero, que mostrou a indignação pelos atos de corrupção que tem descontado pelo País. "Não há como negar o forte sentimento de angústia e tristeza diante das denúncias de corrupção que envolve o governo em todos os níveis, não há como negar, infelizmente, a frustração de milhões de brasileiros que confiaram nas promessas do presidente Lula de promover um novo país, um país avesso à corrupção, avesso ao atraso burocrático, avesso à falta de estímulo para o desenvolvimento, avesso à demagogia, avesso ao nepotismo. Isso não ocorreu e estamos frustrados", afirmou. Em Curitiba, o vice-presidente foi questionado sobre o ainda não declarado apoio do governador Roberto Requião (PMDB) a Lula, com quem esteve no segundo turno da eleição anterior. "Ele vai encontrar o tempo certo para caminhar conosco", disse Alencar. O vice-presidente terá reunião hoje (8) pela manhã com empresários da Federação das Indústrias do Paraná e, à tarde, participa da abertura da convenção anual da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores.