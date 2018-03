Ele recebeu ontem a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Segundo o ministro, Alencar perguntou sobre o novo plano de combate à miséria e os projetos do Ministério da Saúde. Em seu Twitter, Padilha se disse comovido "com a força e a animação" de Alencar, que está internado desde o dia 22 de dezembro devido a uma hemorragia abdominal.