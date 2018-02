O vice-presidente José Alencar continua internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, segundo boletim divulgado ontem. Ele foi internado na sexta-feira com quadro de edema agudo de pulmão. O hospital informou que Alencar responde bem ao tratamento do edema. Ontem ele reiniciou o tratamento de quimioterapia a que vem se submetendo. Ele luta contra um câncer desde 1997 e já passou por 15 cirurgias.