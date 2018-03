Alencar permanece no Sírio-Libanês

O vice-presidente José Alencar permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratamento de sub-oclusão intestinal (infecção da parede do intestino). De acordo com o hospital, o paciente apresenta quadro estável e reiniciou tratamento com quimioterapia. Alencar, de 78 anos, sofre de câncer na região do abdômen e luta contra a doença desde 1995. Ele já fez 15 operações para tentar conter o problema. Em setembro, chegou a ser internado com um edema de pulmão. As equipes que o acompanham são coordenadas pelos médicos Raul Cutait, Paulo Hoff, Roberto Kalil e Paulo Ayroza Galvão.