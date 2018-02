Alencar sofre derrota em caso de paternidade

A Justiça de Minas negou o pedido de apelação do vice-presidente José Alencar (foto), no caso de reconhecimento de paternidade da professora aposentada Rosemary de Morais, de 55 anos. Alencar ainda pode recorrer contra a decisão do juiz José Antônio de Oliveira Cordeiro de não receber a apelação. No dia 21 de julho, o juiz reconheceu que a aposentada é filha de Alencar. A mineira brigava na Justiça desde 2001. O magistrado concedeu também o direito da aposentada de adotar o sobrenome do pai.