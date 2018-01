Alerta no Rio. Pode chover forte As condições para ocorrência de chuvas fortes hoje e na madrugada de amanhã no Rio colocaram a Defesa Civil da cidade em estado de alerta. Várias equipes estão percorrendo locais considerados de risco para avisar os moradores. O coordenador da Defesa Civil Municipal, João Carlos Mariano, disse que a expectativa é de que o índice de chuva fique acima do registrado nesta época do ano. Ele informou que as colônias de pescadores e donos de barcos também foram avisados pela Defesa Civil sobre a possibilidade de ressaca em toda orla marítima. As informações são da Agência Brasil