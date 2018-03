Alertas de chuva e ressaca continuam na Bahia e no Rio

Os alertas de chuvas, com condições para alagamentos e deslizamentos de terra, e ressacas, com a formação de altas ondas, permanecem nesta sexta-feira, 9, para a Bahia e para o Rio de Janeiro, segundo informações da Climatempo.

No Nordeste, o alerta de chuvas vale para Salvador, litoral norte da Bahia, região do Recôncavo, norte baiano, e também para Sergipe e Alagoas, que devem permanecer nesta situação até sábado, 10, com risco de chuvas fortes.

A passagem de uma frente fria de forte intensidade deixou o tempo muito instável em Salvador. A capital baiana está há mais de 24 horas debaixo de chuva. Nesta sexta-feira, 9, o dia começou com chuva moderada, que deve continuar ao longo do dia, quase sem parar, segundo a Climatempo.

No Rio, a situação é muito preocupante também no mar, que está muito agitado. Na manhã desta quinta-feira, 8, houve a ocorrência de ressaca no Rio e em toda a costa do Sudeste, que fica em alerta para ressaca até o próximo sábado. As ondas ficam por volta de quatro metros no litoral fluminense e atingem até 3,5 metros no litoral de São Paulo e do Espírito Santo.

O ar polar, a chuva e os ventos moderados a fortes dos últimos dias baixaram a temperatura no Rio de Janeiro. A sexta-feira amanheceu com apenas 18ºC na região do Campo dos Afonsos, na zona oeste da cidade.