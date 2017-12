Alfândega de Santos faz maior leilão do ano A Alfândega do Porto de Santos e a Secretaria da Receita Federal realizam na próxima semana o maior leilão de mercadorias aprendidas deste ano. São vários produtos: gêneros alimentícios, vinhos, roupas, sapatos, produtos eletrônicos entre outros. Todas as mercadorias foram apreendidas pelos fiscais do porto e serão leiloadas próximos dias 25 e 26 de junho, no Concais S.A Terminal Turístico de Passageiros. De acordo com a Receita Federal, são mais de 29 toneladas de tecidos, 27.000 pares de calçados, 15 mil garrafas de vinho, 55 milhões de parafusos, 11 toneladas de bobinas de metal, 48 toneladas de coco ralado, 21 toneladas de aspargos, 20 toneladas de azeitonas, milhares de peças de vestuário, utensílios e artigos de decoração, bijuterias, peças e acessórios para veículos, variados tipos de produtos eletroeletrônicos, produtos químicos e óculos. As mercadorias serão colocadas à venda em 293 lotes avaliados em mais de R$ 11 milhões e poderão ser vistas nos armazéns indicados nos editais da Receita, que trazem os valores e a descrição das mercadorias. Os editais podem ser encontrados no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br), na agência do Banco do Brasil do Prédio da Alfândega do Porto de Santos, e no edifício do Ministério da Fazenda, em São Paulo. Poderão participar do leilão somente pessoas jurídicas previamente habilitadas pela Receita Federal.