Alguns hotéis ainda têm vagas para o réveillon

Quem não conseguiu reservas para o Natal ou resolveu investir apenas no réveillon, mas não fez nenhuma reserva, ainda encontra opções. Muitos hotéis ainda têm vagas, mas a quantidade varia caso a caso. Geralmente as reservas para o réveillon se esgotam antes das do Natal. Veja também: Mais proteção no caminho do litoral Fotos de banhistas aproveitando o verão Veja praias impróprias 30 destinos para passar bem o verão Para o presidente, Edmar Augusto Bull, da Associação Brasileira de Agências de Viagens de São Paulo, este ano foi um ano "atípico". Muitas pessoas decidiram viajar não somente no Natal ou no réveillon, mas nas duas datas. "Enquanto para o réveillon a venda se mostrou estável, para o Natal ela cresceu - em relação a 2007 -, de 20% a 25%". O estadao.com.br fez uma lista com 17 opções de hotéis que ainda têm vagas para quem quer esperar a chegada de 2009 no interior ou no litoral. R$ 440 - No Lago Azul (019-3848-1001), em Louveira (SP), 4 noites (31 a 4) com café. Mais informações no site; R$ 440 - 4 noites (31 a 4) no Hotel do Girassol (024-3351-1237), em Penedo (RJ), com café. Mais informações no site; R$ 1.680 - 4 noites (31 a 4) no Eduardo's Park Hotel (011-4158-3577), em Caucaia do Alto (SP). Com pensão completa. Mais informações no site; R$ 2.250 - 5 noites (30 a 4) na Pousada Terras Altas (024-3387-2132), em Visconde de Mauá (RJ), com café. Mais informações no site; R$ 2.400 - No 3 Pinheiros (024-2108-1000), em Engenheiro Passos (RJ), 4 noites (31 a 4) com pensão completa. Mais informações no site; R$ 2.550 - Na Pousada da Cachoeira (019-3899-1692), em Monte Alegre do Sul (SP), 5 noites (30 a 4) com pensão completa. Mais informações no site; R$ 2.799 - 5 noites (30 a 4) no Vale da Barra (011-4696-1524), em Salesópolis (SP), com pensão completa. Mais informações no site; R$ 2.870 - 5 noites (30 a 4) no Itu Garden Spa (011-4013-0497), em Itu (SP), com pensão completa. Mais informações no site; R$ 3.325 - 5 noites (30 a 4) no Ronco do Bugio (011-8259-7788), em Piedade (SP),com café. Mais informações no site; R$ 3.400 - 4 noites (30 a 3) no Ibiquá EcoResort (0800-771-1717), em Avaré (SP), com pensão completa. Mais informações no site; R$ 4.500 - No Pequena Suécia (024-3351-1275),em Penedo (RJ), 5 noites (30 a 4) com café. Mais informações no site; R$ 5.490 - 5 noites (28 a 2) no Rafain Palace (0800-645-3400), em Foz do Iguaçu (PR), com pensão completa. Mais informações no site; R$6.160 - 5 noites (30 a 4) no Barra Bonita (0800-702-1400),em Barra Bonita(SP), com pensão completa. Mais informações no site; R$ 6.168 - No Itamambuca EcoResort (012-3834-3000), em Ubatuba (SP), 7 noites (26 a 2) com café. Mais informações no site; R$ 7.020 - Na Fazenda Siriúba (012-3896-1050), 9 noites (26 a 4) com café. Mais informações no site; R$ 8.000 - 4noites (28 a 1º) no Casa Grande(013-3389-4000), no Guarujá (SP),com café. Mais informações no site; R$ 9.750 - No Beach Hotel (012-3891-1500), em São Sebastião (SP), 7 noites (26 a 2)com meia pensão. Mais informações no site.