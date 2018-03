Aliados de Pinho faltaram

A permanência de Thales Ferri Schoedl no Ministério Público Estadual (MPE) é uma derrota para o procurador-geral de Justiça do Estado, Rodrigo César Rebello Pinho. Desde o crime, ele se empenhava pessoalmente em conseguir exclusão de Shoedl da instituição. O fracasso foi maior ainda por causa da ausência de três de seus aliados na sessão do Órgão Especial do MPE que julgou o caso. ''''A falta deles foi uma espécie de abstenção'''', disse um experiente procurador de Justiça. O voto dos aliados de Pinho seria decisivo numa votação que acabou em 16 a 15 a favor do promotor acusado de assassinato. Pinho sentiu a falta dos colegas. Contava com os votos desses aliados, mas também com os de alguns integrantes da oposição à sua administração, que compareceram à sessão e se manifestaram contrários à permanência de Schoedl na instituição. ''''É uma matéria complexa. Estudei os quatro volumes antes de tomar a minha decisão. Não houve corporativismo. Basta ver que órgão especial se dividiu'''', disse o mesmo procurador, que votou a favor de Schoedl. Entre os que se manifestaram a favor de Schoedl havia também procuradores ligados à oposição à cúpula do MPE. ''''Ao dizer que a família deve procurar o Conselho Superior do Ministério Público, ele (Pinho) se comporta como se fosse advogado das famílias (das vítimas)'''', afirmou outro procurador. Embora a maioria dos procuradores acredite que a votação tenha sido resultado da convicção pessoal de cada integrante do Órgão Especial, alguns não afastam certa influência da política interna da instituição. ''''O que ocorreu é um desastre'''', disse um ex-conselheiro do MPE, referindo-se ao resultado do julgamento. ''''Não dá para negar que houve uma dose brutal de corporativismo. Mas também acho que podem ter aproveitado a oportunidade para ''''cutucar'''' o Rodrigo (Pinho).'''' Reeleito no ano passado para o biênio 2006-2008, Pinho integra a chapa encabeçada pelo ex-procurador-geral e atual secretário estadual de Justiça, Luiz Antonio Guimarães Marrey.