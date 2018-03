Aliados marcam presença no Palácio dos Bandeirantes A cúpula tucana e aliados compareceram em peso na cerimônia de despedida de Serra do governo de São Paulo. O destaque foram os cotados para vice na chapa presidencial do PSDB, entre eles as senadoras Marisa Serrano (PSDB-MS), Kátia Abreu (DEM-TO). Bem-humorado, Serra fez piadas, brincou com sua equipe. "Vou pedir um pouco de palmas emprestadas para o Aloysio (Nunes Ferreira, da Casa Civil) e o Alckmin (titular da pasta de Desenvolvimento)", disse, rindo, sobre a popularidade dos dois secretários, muito aplaudidos na cerimônia. Alckmin é o nome do PSDB para disputar a sucessão paulista. A ausência mais notada foi a do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.