Aliados negam imagem de ''inimigo da Zona Franca'' Acabar com a imagem do presidenciável José Serra (PSDB) de "inimigo da Zona Franca de Manaus" será a primeira investida dos partidos aliados do tucano no Amazonas. O objetivo é tentar alavancar os votos do candidato no Estado, que teve apenas 8,5% dos votos válidos no primeiro turno. "Vamos trabalhar duro por Serra nesse segundo turno, pois não estamos de salto alto como a adversária que sequer tem campanha no Estado", afirmou o senador Artur Virgílio, derrotado na disputa ao Senado.