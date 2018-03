Na reta final, a campanha de Aloysio pretende jogar as últimas fichas em 25% do eleitorado de Alckmin que ainda não o reconhece como seu candidato, com a ajuda de prefeitos do interior.

O tucano está em terceiro lugar, segundo Ibope do dia 24, com 18% dos votos válidos. Figura atrás de Marta Suplicy (PT), com 27%, e Netinho de Paula (PC do B), com 26%.