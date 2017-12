Alpinistas ficam pendurados por mais de 6 h no Pão de Açúcar

Dois alpinistas ficaram pendurados por mais de seis horas a uma altura de pouco mais de 200 metros no morro do Pão de Açúcar, na Urca, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira, 12. Segundo informações do Corpo de bombeiros, Paulo França, de 35 anos, e Cleison de aula, de 26 anos, acionaram os bombeiros através do celular, por volta das 20 horas e foram resgatados perto das 2h30 de hoje, cerca de seis horas depois, e deixaram o local sem ferimentos, após breve exame feito pela equipe de resgate. Os alpinistas começaram a escalada no período da tarde, mas após perderem parte do equipamento de iluminação, provavelmente uma lanterna, importante na hora da descida, devido à escuridão, e resolveram abortar a subida e acionar o resgate. De acordo com os bombeiros, a dupla subia o morro pela face leste do Pão de Açúcar, e estava a 200 metros do platô 2 do morro, quando acionaram os bombeiros do quartel de Charitas, através do celular. As equipes de salvamento dos bombeiros e do policiamento florestal chegaram ao local através do rappel, após subirem de bondinho até o pico do morro. Os alpinistas foram içados até a estação do bondinho, de onde desceram.