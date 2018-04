Altura máxima será reduzida Os projetos especiais podem admitir arranha-céus, mas o novo Plano Diretor deve reduzir a altura máxima dos prédios da maioria dos bairros da cidade. Pela proposta do Executivo, o limite de 52 m de altura será permitido apenas perto das grandes avenidas e nos bairros Navegantes, São Geraldo e São João, que precisam ser revitalizados. Nas demais áreas, os limites são menores, de 33 m e de 42 m. Uma das novidades é a exigência de área livre permeável e com vegetação no entorno do prédio. Hoje pode-se pavimentar toda a área não construída do terreno. A nova proposta prevê 20% de área com vegetação.