Aluno da Ufba cai de varanda e está em estado grave

É grave o estado de saúde do estudante do terceiro semestre de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Wanderson Ricardo Sandez Sacramento, de 20 anos. Ele caiu de um pátio avarandado do prédio da faculdade em que estuda, no bairro da Graça, em Salvador, na madrugada de sábado, no fim de uma festa de estudantes que estava sendo realizada no estacionamento da instituição. De acordo com colegas do estudante, ele passou mal pouco depois de a festa ter sido encerrada, por volta das 5h30, e se afastou do grupo em que estava dizendo que precisava vomitar. Foi em direção ao pátio, que fica um pavimento acima, e, ao chegar ao parapeito - de menos de um metro de altura -, desequilibrou-se e caiu em um matagal que margeia o campus, cerca de seis metros abaixo. Como o acidente não foi presenciado, o estudante só foi localizado por volta das 10h30, por um servente da faculdade que ouviu pedidos de socorro. Levado ao Hospital das Clínicas, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva. De acordo com a direção do hospital, Sacramento sofreu fraturas na coluna e em uma perna, não sente os membros inferiores e está sob coma induzido. Durante a noite, foram realizados exames para que os médicos verificassem a possibilidade de operação da coluna. Segundo o integrante do Centro Acadêmico da faculdade, responsável pela organização da festa, Gabriel Mendes, havia faixas de isolamento para impedir o acesso dos estudantes à varanda, além de um segurança no local, que foi embora minutos antes do acidente. "Ele foi dispensado às 5 horas, quando acabou a festa", afirma. O diretor da faculdade, Johnson Meira, que autorizou a festa, lamentou o que chamou de fatalidade e disse desconhecer que havia bebidas alcoólicas sendo comercializadas no evento. "Quando os estudantes me procuraram, disseram apenas que seria uma festa junina tradicional, com barraquinhas e outras coisas relacionadas", afirma. Ele informa que vai abrir uma sindicância interna para apurar as causas do acidente.