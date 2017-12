Aluno é baleado em escola na zona norte de SP Um estudante foi baleado por volta das 11 horas de hoje na Escola Estadual Elza Saraiva, localizada no Jardim Peri, zona norte de São Paulo. Um homem teria subido em um muro e disparado várias vezes. O aluno baleado estava na quadra da escola durante a aula de educação física. Ele foi atingido no ombro. A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Cachoeirinha. A polícia ainda não tem pistas sobre o autor dos disparos e o caso está sendo registrado no 38º Distrito Policial.