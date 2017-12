Aluno morre com tiro na cabeça no Rio O estudante Leidener da Silva Costa, de 15 anos, morreu na manhã desta quarta-feira dentro de uma sala de aula do Colégio Estadual Rio Grande do Norte, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Segundo a Rádio CBN, ele supostamente estaria fazendo roleta russa. A arma era de um colega, C., também de 15 anos, que confessou ter comprado o revólver Taurus 38 e levado à escola. Os dois estavam sozinhos na sala de aula após o intervalo quando Leidener teria feito o disparo acidentalmente. A bala perfurou o queixo, atravessou a cabeça e bateu na parede da sala de aula. A arma foi encontrada no pátio da escola.