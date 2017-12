Alunos com média 5 já estão aprovados Alunos das 150 escolas da rede pública municipal e estadual nos municípios atingidos pela enchente em SC que alcançarem nota média 5, mesmo sem o término do ano letivo, serão aprovados, segundo o Secretário Estadual de Educação, Paulo Bauer. Em Blumenau, as escolas particulares também vão adotar média semelhante. A Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), a maior da região, adotou igual critério . Os que não alcançarem média vão participar de uma avaliação especial.