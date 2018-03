Alunos se ferem ao explodir bomba de festa junina em escola no Rio

SÃO PAULO - Uma bomba de pequeno porte explodiu na manhã desta quinta-feira, 7, na Escola Municipal Mafalda Teixeira, no bairro do Campo Grande, na capital carioca. Dois alunos saíam da escola e soltaram o artefato, conhecido como "cabeça de nego", na quadra do colégio. Os adolescentes têm 14 e 15 anos e foram encaminhados com os seus responsáveis para a 35ª DP.

A ocorrência deixou quatro alunos levemente feridos. Dois deles tiveram ferimentos leves nos braços e outros dois ficaram com surdez temporária. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Rocha Faria, mas a polícia afirmou na tarde de hoje que todos passam bem.