Álvaro Dias acusa PT de imaturidade Descartado de ocupar a vaga de vice-presidente da República na chapa de José Serra (PSDB), o senador Álvaro Dias (PSDB) atacou ontem o PT ao dizer que a oposição foi imatura na interpretação das declarações do atual vice tucano, Índio da Costa, sobre relações do PT com as Farc.