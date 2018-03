Alvo de ofensiva do Planalto, Ciro diz que não desiste Alvo de uma nova ofensiva comandada pelo Palácio do Planalto para que retire sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, o deputado Ciro Gomes (PSB) negou ontem que esteja prestes a firmar um acordo para integrar uma coligação de apoio à ex-ministra Dilma Rousseff. A negativa foi feita por telefone, no mesmo momento em que o vereador Gabriel Chalita (PSB) aclamava a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, durante um ato com sindicalistas no ABC.