AM aprova restrição, com multa de R$ 50 mil Os deputados estaduais do Amazonas aprovaram ontem uma lei que proíbe o fumo em ambientes fechados públicos e privados. O texto proíbe cigarro e outros fumígenos derivados ou não de tabaco em ambientes de uso coletivo em todo o Estado. As multas vão de R$ 1 mil a R$ 50 mil e aplicam-se a estabelecimentos que tenham qualquer de seus lados fechados por paredes, divisórias, telhado ou teto - ainda que sejam provisórios.