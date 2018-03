Amanhã é dia de quê?

No tempo em que invasão era uma coisa do bem, a da Normandia consagrou o 6 de junho como Dia D. "Jour J" para a França ocupada, que há justos 65 anos recebeu tropas americanas e inglesas em suas praias rumo à vitória na 2ª Guerra Mundial. Para Nicolas Sarkozy, Barack Obama e o príncipe Charles - expoentes de uma lista contemporânea dos aliados de 1944 -, sábado agora é dia de reencontro na costa francesa para celebração do aniversário. Não é da nossa cultura festejar a data que o jargão militar ianque - D-Day - consagrou, mas nada nos impede de levar a expressão popular a bom termo. Faça de amanhã um Dia D em sua vida. "D" de decisão, de definição, de desafio, de delicadeza, de dedicação, de demasia, de delírio. "D" de decifrar, declinar, decretar, defender, delegar, desabafar, desaquecer, desabrochar, derrotar, demolir, desatinar... Como dizia o poeta Torquato Neto, "todo dia é Dia D". Mas o de amanhã é especial! FESTA SURPRESA Um pesadelo assombra o aniversário de Erasmo Carlos, que completa 68 anos hoje! O Tremendão sonhou que o parceiro Roberto lhe mandava a Hebe Camargo dentro de um bolo. Já pensou! TODOS IGUAIS ''Você reparou que o Obama não levou a Michelle nessa viagem pela Arábia Saudita e Egito, com escala na França?!'' Lula, puxando assunto no reencontro com a primeira-dama Marisa Letícia A conferir Tem gente em Cubatão jurando que nevou em alguns pontos da cidade na madrugada de ontem. Pode ser o empurrãozinho que faltava para a região ser reconhecida como estância turística de São Paulo. Sobrecarga publicitária Tudo bem, o Timão chegou à final da Copa do Brasil, mas a Fiel está preocupada: com um Baú em cada ombro, francamente, Ronaldo fica mais pesado ainda. Será que não dá para trocar por SBT nas partidas contra o Inter? O patrocinador não se importa. Agora vai! A Guerra Fria não acabou! Falta ainda obrigar Cuba a reingressar na OEA. Tomara que não seja preciso empregar força militar. Greve letiva Todo ano é a mesma coisa! Já deve ter gente se pós-graduando em Ocupação na USP, né não? Calouro ideal Zeca Camargo fez uma aula de canto com o professor de Susan Boyle. Com a carinha dele e a voz dela, não sei, não, hein! Ninguém é de ferro CPI da Petrobrás vai sair na véspera do feriadão de Corpus Christi. Volta lá pra terça-feira seguinte se não enguiçar na estrada. Aoeaeaoeauai... De Aécio Neves, tentando explicar a uma loura amiga pra que serve a OEA: "A OEA é a OEA, uai!" A moça, claro, apaixonou-se no ato.