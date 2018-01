Amantes da gastronomia São Paulo tem 12.500 restaurantes de 42 etnias e 15 mil bares, o que significa que esta sugestão de roteiro gastronômico é uma tremenda injustiça. Talvez fosse mais honesto dizer ao leitor: se vire, coma um prato-feito na esquina. Mas prato-feito também é iguaria, quando bem preparado em botecos e padarias. Até restaurantes chiques preparam suas versões do PF paulistano. Assim, se não tem jeito, segue uma lista na linha do "25 lugares para comer antes de morrer": Sem medo de gastar com cartão de crédito, vá ao Antiquarius (Alameda Lorena, 1.884, tel. 3082-3015), ou ao Fasano (Rua Vitório Fasano, 88, tel. 3062-4000), ou ao Figueira Rubaiyat (Rua Haddock Lobo, 1.738, tel. 3087-1399). Para uma incursão na culinária japonesa, Jun Sakamoto (Rua Lisboa, 55, tel. 3088-6019), sem medo da cara fechada do dono, e Hideki (Rua dos Pinheiros, 70, tel. 3086-0685). Bistrôs valem para jantares a dois: Lola (Rua Purpurina, 38, tel. 3812-3009), Ruella (Rua João Cachoeira, 1.507, tel. 3842-7177) e La Tartine (R. Fernando de Albuquerque, 267, tel. 3259-2090). Para impressionar visita de fora, vá ao grego Acrópoles (Rua da Graça, 364, tel. 3223-4386), o requintado La Casserole (Largo do Arouche, 346, tel. 3331-6283), o espanhol Don Curro (Rua Alves Guimarães, 230, tel. 3062-4712), à Churrascaria Fogo de Chão (Avenida Moreira Guimarães, 964, tel. 5056-1795). Pizzarias, já que São Paulo tem as melhores pizzas do mundo: do Bruno (Largo da Matriz, tel. 3932-2261), Castelões (Rua Jairo Góis, 126, tel. 3229-0542) e Quintal do Bráz (Rua Gandavo, 447, tel. 5082-3800). Cantinas? Jardim di Napoli (Rua Doutor Martinico Prado, 463, tel. 3666-3022), Famiglia Mancini (Rua Avanhandava, 81, tel. 3256-4320) e Montecchiaro (Rua Santo Antonio, 844, tel. 3259-2727). Para um lanchinho, as esfihas da Casa Garabed (Rua José Margarido, 216, tel. 6976-2750) ou das vizinhas Catedral e Jaber (Rua Domingos de Morais, 54, tel. 5579-5122, e 86, tel. 5579-2777). Ou o sanduíche de pernil do Bar do Estadão (Viaduto 9 de Julho, 193, tel. 3257-7121) e os hambúrgueres da Lanchonete da Cidade (Alameda Tietê, 110, tel. 3086-3399) e Mansour (Avenida Lins de Vasconcelos, 1.333, tel. 3209-0664. Por último, no Mercado Municipal (Rua da Cantareira, 306, tel. 3228-9332), experimente sanduíches de mortadela e pastel de bacalhau. E não deixe de apreciar a arquitetura do local, comer o abacaxi em fatias e pensar numa lista de "25 lugares para comer antes de morrer" só sua.