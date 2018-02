Ambev abre inscrições para programa de trainee

Já estão abertas as inscrições para o programa de trainee 2013 da Ambev. Os interessados poderão se cadastrar no site http://www.traineeambev.com.br/ até o dia 10 de setembro. A empresa não estabelece limite de vagas.

Os aprovados no processo seletivo começarão em janeiro de 2013 já como funcionários da companhia e participarão de um treinamento de dez meses para estarem preparados para exercer cargos de coordenação e gerência após o primeiro ano.

Poderão se inscrever jovens recém-formados ou que estão no último ano de formação nos cursos de Administração de Empresas, Administração Pública, Agronomia, Análise de Sistemas, Ciências Biológicas, Biotecnologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Direito, Direito Internacional, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Física, Farmácia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design, Química, Matemática, Processamento de Dados, Relações Internacionais ou Sistemas da Informação.

Processo seletivo. O processo seletivo 2013 ganhou uma nova fase, o case interativo. Durante cerca de cinco meses, os futuros trainees serão submetidos a diferentes etapas. Após a inscrição, os candidatos passam por testes online - perfil, inglês e raciocínio lógico -; case interativo; entrevistas individuais, que ocorrem por todo o País com a área de Gente e Gerentes da Ambev; painel de negócios - no qual desenvolvem um case -; provas presenciais de inglês; entrevistas finais com o presidente e diretores da companhia.

Entre os critérios analisados estão habilidade para gerenciamento de pessoas, interesse por desenvolvimento de novas tecnologias, negociação, capacidade de liderança, visão empreendedora, disponibilidade para viagens e mudanças de cidade, Estado ou país, e inglês fluente. Experiência com trabalho voluntário é requisito desejável.

O programa. Segundo a Ambev, no período de dez meses os trainees aprendem sobre todas as áreas da companhia. Na primeira fase (primeiros cinco meses), eles passam dois meses nas fábricas da Ambev para conhecer o processo de produção de bebidas; ficam mais dois meses nos Centros de Distribuição Direta para aprender sobre as atividades da área comercial; e participam, por um mês, de treinamento estratégico no prédio da administração central da companhia, em São Paulo, para se aprofundar na cultura Ambev.

Na segunda metade do programa (os cinco últimos meses), os jovens escolhem uma área de interesse na qual receberão orientação dirigida e aprofundarão os conhecimentos sobre suas atividades futuras. Durante esta etapa, os trainees passam por um período de treinamento intensivo no exterior.