AmBev faz acordo com táxis para dar desconto a clientes Por causa da lei seca, a AmBev anunciou um convênio com cooperativas de táxi para oferecer desconto de 10% em corridas que tenham como destino ou origem bares cadastrados pela cervejaria. O serviço começou a valer ontem em São Paulo e no Rio. É oferecido de segunda a sexta-feira, das 18 às 5 horas, e nos fins de semana, das 12 às 5 horas. Mais informações estão no site www.cidadedochopp.com.br/facilitometro.