Ambientalistas protestam contra o corte de 115 árvores em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Um grupo de manifestantes acampou na Praça Júlio Mesquita para protestar contra o corte de 115 árvores que a prefeitura fará para duplicar a Avenida Edvaldo Pereira Paiva, na região central de Porto Alegre. Mesmo com o frio desta época do ano, os ambientalistas montaram barracas, passaram a noite no local e prometem permanecer até o início da derrubada, previsto para a semana que vem.

A polêmica começou em fevereiro deste ano. Naquele mês a prefeitura iniciou a remoção e alguns jovens subiram em árvores para impedir a retirada. O caso foi para a Justiça, que suspendeu os cortes. Na quinta-feira, 16, a 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso, autorizou a supressão da vegetação e os grupos contrários voltaram a se mobilizar. O duplicação da avenida é uma das obras previstas para a Copa do Mundo de 2014.