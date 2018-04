Ameaças de criminosos deixam PM do Rio em alerta A Polícia Militar do Rio de Janeiro entrou em estado de atenção após ameaças interceptadas feitas por traficantes da facção criminosa Comando Vermelho, que prometeram retaliações contra viaturas da PM e da Polícia Civil. O motivo seria a morte de oito criminosos em uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na madrugada de ontem, no morro do Engenho, na zona norte da cidade.