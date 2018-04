Americana analisa mutação da sigla no poder A publicação de História do PT no Brasil coincide com o lançamento, nos Estados Unidos, de outro título semelhante, The Transformations of the Workers" Party - 1989-2009 (As Transformações do PT - 1989-2009). A autora, a socióloga Wendy Hunter, que dá aulas na Universidade do Texas, em Houston, procura analisar, nas 240 páginas da obra editada pela Cambridge University Press, como e por que "um partido outrora radical moderou seus programas e adotou (...) uma estratégia de vale-tudo eleitoral".