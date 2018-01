Americana é indiciada por tentar matar stripper brasileira

A americana Rianne Theriault-Odom declarou-se inocente da acusação de tentar matar a stripper brasileira Roberta dos Santos-Busby em um episódio ocorrido na semana passada na região de Los Angeles. Os promotores acusaram Rianne, de 27 anos, de tentativa premeditada de assassinato, mutilação intencional e tortura por ter despejado um líquido inflamável sobre a brasileira e depois ateado fogo a ela. Rianne teria discutido com a stripper antes de atacá-la na saída da casa noturna Babes & Beer na última quinta-feira. Os promotores não apresentaram denúncia contra Nathaniel Petrillo, que acompanhava Rianne na noite do ataque a Roberta, que tem 27 anos e continua internada em condições críticas de saúde. Rianne permanece detida. A fiança para que responda ao processo em liberdade foi estipulada em mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 2,3 milhões). Ela será defendida por um advogado do Estado, concluiu a promotoria.