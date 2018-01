Americano reencontra filho depois de 5 anos Quase cinco anos depois, o americano David Goldman conseguiu ontem, na presença do deputado americano pelo Partido Republicano Chris Smith, rever seu filho S.R.G., de 8 anos, que a mãe brasileira, Bruna Ribeiro, trouxe para o Brasil em julho de 2004. Goldman briga pela guarda do filho, reivindicando o cumprimento da Convenção de Haia, pela qual países signatários se obrigam a repatriar para o país onde vivia a criança "sequestrada". Bruna veio de férias com o filho para o Rio e não voltou para os Estados Unidos. Ela moveu uma ação na Justiça fluminense de guarda do menor. Paralelamente, se envolveu com o advogado João Paulo Bagueira Leal Lins e Silva, de quem ficou grávida. Ela morreu ao dar à luz a filha do casal, em agosto. Goldman achou que reaveria a guarda do filho, mas Lins e Silva requisita a "paternidade afetiva". Se o pedido for aceito, o nome de Goldman será substituído pelo do advogado na certidão do menino. O conflito judicial se dá entre a 2ª Vara de Família do Estado e a Justiça Federal, na qual a Advocacia-Geral da União ingressou com ação pedindo o cumprimento da Convenção de Haia. O juiz federal Rafael de Souza Pereira Pinto, da 16ª Vara Cível, entendeu que todo o caso é federal. A determinação do juiz federal requisitando o processo estadual, porém, esbarrou no seu colega da Vara de Família, Gerardo Carnevale Ney da Silva, que se considerou apto para julgar a ação. O conflito deverá ser julgado amanhã, quando os ministros da 2ª Seção do STJ voltarão a se reunir.