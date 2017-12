Americanos acusam PMs de roubo no Rio Dois policiais militares do 19º Batalhão, em Copacabana, no Rio, foram acusados de roubo por dois policiais americanos. Os turistas, que pediram para não ser identificados, disseram que entregaram cerca de R$ 4 mil e um aparelho de MP3 depois de ameaçados pelos PMs na saída de uma boate. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento ao Turista. Fotos de PMs foram mostradas aos turistas que não reconheceram ninguém.