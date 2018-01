Amigo da onça

A cultura do grampo telefônico transformou a troca de e-mails na forma de comunicação mais segura entre comparsas, ainda que a cumplicidade em questão não passe de confidências indiscretas em papo de velhos amigos. Sem testemunhas online, fala-se mal do chefe, elogia-se as pernas da mulher dos outros, estranha-se a riqueza aparente de um colega de trabalho, todo mundo se dá direito a pequenas leviandades e grandes maledicências na certeza de que o assunto morre ali. Sem entrar no mérito do conteúdo do arquivo que o tal José Aparecido enviou a um certo André Fernandes - pouco importa, também, se anexado à mensagem por molecagem ou mero engano -, o que não se pode desprezar no caso é o fato de tratar-se de uma conversa entre amigos, a ponto de um perguntar como vai a mãe do outro. E, no entanto, deu no que deu: virou bate-boca de CPI. Pense nisso antes de apertar a tecla "enviar" no próximo e-mail pessoal que escrever. TERCEIRA IDADE "O Pelé vive tentando queimar meu filme" Diego Maradona, após exibição do documentário sobre sua carreira no Festival de Cannes CERIMONIAL "O Ronaldinho que saiu com travestis foi outro" Ronaldinho Gaúcho, reagindo à rejeição que vem enfrentando no Barcelona Boa forma O governador Sérgio Cabral foi a Paris andar de bicicleta. Ronaldo Fenômeno, que também está por lá para cuidar do joelho, ficou morrendo de inveja. Eu, hein! Embora já alertada para a maluquice da coisa, a TV Globo continua traduzindo em sinais para deficientes auditivos as legendas classificatórias da faixa etária de seus programas. A não ser que esteja querendo atingir o público surdo e analfabeto, francamente, não faz nenhum sentido. Imperdível Está cada vez mais divertido o humor jornalístico de Marcelo Tas no programa CQC. Se ligue na Band nas noites de segunda-feira. Unha e carne O governador Cid Gomes, do Ceará, amanheceu em Nova York sem a sogra. Já ligou três vezes para ela em Fortaleza. Capaz de gastar mais em telefone do que se a tivesse levado para os EUA. Aí tem! A oposição já fala em CPI para apurar o caso da garotinha de 1 ano e 6 meses que ontem passou toda a cerimônia de lançamento do PAC em Santos trocando chamegos com Lula no colo do presidente. Por que ssas coisas nunca acontecem com José Serra? Alerta vermelho João Kleber está ameaçando voltar de Portugal.