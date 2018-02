Amigo de italiano morto é filho de ministro espanhol O amigo espanhol que acompanhava Tommaso Lotto, de 27 anos, morto durante tentativa de assalto no sábado à noite no Itaim-Bibi, é filho do ministro da Justiça da Espanha. O crime repercutiu na imprensa internacional. A informação de que José Ruiz-Gallardón, de 26 anos, é filho de Alberto Ruiz-Gallardón foi divulgada ontem pelo El País.