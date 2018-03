Amigos do filho de Cissa reafirmam em velório que carros tiravam racha

Na foto, da esquerda para a direita, o irmão de Rafael, Thomaz Velho, e os dois amigos que estavam juntos na hora do acidente, João Pedro Gonçalves e Luiz Quinderé

RIO - Os dois amigos do estudante Rafael Mascarenhas, de 18 anos, que estavam andando de skate com o rapaz dentro do túnel Acústico, na Gávea (zona sul), pouco antes de ele ser atropelado e morto na madrugada desta terça-feira, afirmaram há pouco que o motorista do Siena preto que atropelou Rafael disputava um "racha" com os ocupantes do outro carro, um Honda Civic.

"Nós vimos os dois carros passando no sentido que estava aberto, para a Barra (da Tijuca, zona oeste). Eles estavam em alta velocidade, sim. Estavam batendo pega", disse Luiz Quinderé, 19 anos, no velório do estudante que está sendo realizado no cemitério Memorial do Carmo, no Caju (zona norte). Ele contou que os amigos costumavam andar de skate no túnel quando estava fechado para manutenção.

O irmão mais velho de Rafael, Thomaz Velho, reconheceu que o estudante estava fazendo uma coisa errada, mas disse que espera punição ao responsável pela morte. "Foi uma história linda a do meu irmão. Ele era uma pessoa linda e adorada por todos. É triste, mas eu, particularmente, acho que a vida não é só feita de coisas maravilhosas, tem dramas e este é um drama na nossa vida", disse.

Vários artistas estiveram no velório demonstrando solidariedade à atriz Cissa Guimarães, mãe de Rafael, que chegou ao cemitério por volta das 11h muito abatida e não deu declarações. Entre os amigos, estiveram no velório os atores Miguel Falabella, Maitê Proença, Cláudia Gimenez e Marília Pera, além do diretor da TV Globo, Boninho, entre outros. Segundo parentes, o pai de Rafael perdeu o voo que o traria da Itália e só deve chegar ao Brasil nesta quinta-feira.