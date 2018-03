Amorim discute buscas com ministro francês O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, chegou ontem a Paris para uma visita de dois dias. No início da noite de ontem, o chanceler se encontrou com o colega francês Bernard Kouchner para uma reunião de trabalho, realizada a portas fechadas para a imprensa. De acordo com o porta-voz adjunto do MRE francês, os dois ministros discutiriam "o estado atual das buscas realizadas conjuntamente pelos dois países" e a assistência às famílias das vítimas. Também participou do encontro Pierre-Jean Vandoorne, embaixador encarregado das relações com as famílias de passageiros do voo 447. Embora o assunto tenha ganho a atenção dos ministros, a visita de Celso Amorim tem como objetivo negociações bilaterais em temas como a reforma do sistema financeiro, a Rodada Doha, mudanças climáticas e a Conferência de Copenhague, além da parceria estratégica entre Brasil e França em áreas como a indústria bélica. Às 10 horas de hoje, Amorim fará palestra no Instituto de Estudos Políticos (Sciences Po), quando deve conceder entrevista. Às 13h, Pierre-Jean Vandoorne também receberá a imprensa.