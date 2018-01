Ana Botafogo estréia espetáculo romântico Ana Botafogo in Concert é o terceiro espetáculo criado pela bailarina carioca Ana Botafogo. Embalado pelo som de composições de Astor Piazzolla, Tom Jobim e Chopin, trata do imaginário amoroso. Estreou nesta semana no Teatro Faap (Rua Alagoas, 903, Pacaembu), às 14 e 19 horas. Telefone: 3662-7233. A partir de R$ 40.