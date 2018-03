Ana Hickman, a mestre de cerimônia do PSDB

O comando do partido definiu a ordem dos oradores no evento. O primeiro será o presidente do PPS, Roberto Freire, seguido pelos presidentes do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), e do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE).

O ex-governador de Minas Aécio Neves falará na sequência, representando os governadores. Depois, será a vez do presidente de honra do PSDB, Fernando Henrique Cardoso.

Após os discursos será apresentado um vídeo com a trajetória pessoal e política de Serra, que deverá aparecer no evento por volta do meio-dia.

O evento - marcado para começar às 9 horas - será realizado no Espaço Brasil XXI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Overbooking. Ontem, os organizadores da festa tucana tiveram de providenciar o aluguel de um novo salão no centro de eventos, tendo em vista a confirmação de número de participantes maior do que o previsto.

O salão principal do local tem capacidade para duas mil pessoas, mas 3.500, segundo o partido, haviam assegurado comparecimento. A solução, então, foi a de alugar um salão anexo, onde os discursos serão exibidos em telões.

Só de São Paulo foram confirmadas as presenças de 800 pessoas. Na entrada do espaço, o PSDB vai instalar 15 computadores para que os participantes divulguem a festa em sites, blogs e no Twitter.