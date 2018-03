Ana Julia e Simão Jatene no 2º turno Os números do TRE do Pará, até o fechamento desta edição, apontavam um segundo turno entre os candidatos Simão Jatene (PSDB) e Ana Júlia Carepa (PT), candidata à reeleição. Com 99,34% dos votos apurados, a diferença era de 18 mil votos. Jatene tinha 48,97% dos votos válidos e Ana Júlia, 36,01%, mas os votos de Domingos Juvenil (PMDB), Fernando Carneiro (Psol) e Cleber Rabelo (PSTU), juntos, alcançavam 15,03%, o que torna possível o segundo turno. Numa nova eleição, a governadora e seu adversário vão disputar o apoio do mais cortejado aliado, o PMDB do deputado federal Jader Barbalho.