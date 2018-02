Anac: aéreas podem ser vetadas da concessão de aeroportos

A participação de companhias aéreas no processo de concessão de aeroportos poderá ser vetada, afirmou na manhã desta quinta-feira, 11, a presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Solange Paiva Vieira. A TAM e a Azul Linhas Aéreas já demonstraram interesse em investir em terminais próprios nos principais Aeroportos do País, a exemplo do que fazem companhias aéreas americanas, como a JetBlue, fundada pelo presidente do Conselho de Administração da Azul, David Neelman. "A gente teve uma consultoria em parceria com o Banco Mundial que fez uma seminário. No evento foi colocado que eles não viam com bons olhos os países que tinham baixa competitividade no setor aéreo e permitiam que as companhias fossem compradoras ou detentoras da gestão dos aeroportos. Essa posição está sendo levada em consideração", afirmou Solange. A presidente da Anac participou nesta manhã da abertura do "Seminário internacional sobre concessão de aeroportos". A Anac está elaborando o modelo de concessão dos aeroportos, que deverá ser concluído no segundo semestre do ano que vem.