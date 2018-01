Anac aponta 12,5% dos vôos com atrasos nesta quinta Boletim divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) registra que 12,5% dos vôos programados tiveram atrasos de mais de uma hora na manhã desta quinta-feira. De 592 pousos e decolagens previstos no País, 74 apresentaram atraso. Devido ao mau tempo, as decolagens do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, permanecem suspensas desde às 12h. Para pousos, o aeroporto opera com auxílio de instrumentos. No Internacional Antônio Carlos Jobim, na Ilha do Governador (zona norte), o funcionamento era normal nesta quinta-feira. Lidera a lista de atrasos o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, onde dos 61 vôos programados, 16 (ou 26,2%) registraram espera de mais de uma hora. Outros cinco vôos foram cancelados em Cumbica - mesmo número de cancelamentos registrado no aeroporto Confins, em Belo Horizonte. No aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, de 85 vôos programados, 12 tiveram atraso e três foram cancelados. No total, 18 vôos foram cancelados nos aeroportos brasileiros. Durante a manhã, o ministro da Defesa Waldir Pires, disse, após um evento que aconteceu em Pirassununga (SP), que espera redução dos atrasos e normalização da situação nos aeroportos brasileiros.