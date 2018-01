Anac aponta 13,2% dos vôos com atraso nesta quarta Boletim divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nesta quarta-feira mostra que 13,2% dos vôos programados no País apresentaram atraso superior a uma hora até o início da tarde. Dos 582 pousos e decolagens confirmados, 76 apresentaram espera acima de uma hora. No Aeroporto Internacional de São Paulo, Cumbica, em Guarulhos, dos 62 vôos programados, 13 apresentaram atrasos e outros seis foram cancelados. No aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, sete vôos registraram espera de mais de uma hora - mesmo número de atrasos verificado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O boletim parcial de vôos divulgado pela Anac reduz significativamente o percentual de atrasos, porque a agência contabiliza somente os vôos com atrasos acima de uma hora. De acordo com a Fundação Procon-SP, atrasos superiores a 40 minutos já são considerados acima do tolerável e ferem os direitos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).