Anac aponta atrasos na manutenção do Airbus A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) emitiu na terça-feira notificações de infração à TAM nas quais aponta atrasos em seis manutenções feitas no Airbus A320 prefixo MBK, avião que caiu em São Paulo, matando 199 pessoas. Uma das inspeções iniciadas com atraso ocorreu às 0h58 do dia 17, horas antes do acidente. O Estado apurou que a Anac só agiu depois de receber da CPI do Apagão Aéreo da Câmara cópia dos registros enviados pela própria companhia aos deputados. Cinco manutenções que tiveram atrasos são "daily" (diária) e, apesar do nome, devem ser feitas a cada 48 horas. A outra notificação refere-se ao atraso em uma inspeção "weekly" (semanal), que deve ser feita a cada oito dias. Nelas, o mecânico responde a um questionário pré-elaborado pela empresa e pela fabricante. Em geral, as inspeções são feitas de madrugada. Nem TAM nem Anac souberam informar o tempo exato dos atrasos. Embora essas inspeções verifiquem detalhes menos relevantes no funcionamento dos Airbus, a CPI quer saber as razões do atraso. Ela investiga se as companhias, para atender ao aumento do número de vôos, estão adiando manutenções. A TAM tem 20 dias para apresentar sua defesa à Anac. Parlamentares disseram ontem que vão cobrar da Anac maior fiscalização e punições mais rigorosas às empresas em casos de negligência.